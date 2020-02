Educação Física da FAIT marcou presença em congresso internacional

O curso de Educação Física da FAIT, marcou presença no 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, evento da Delegacia da FIEP do Brasil (Federação internacional de Educação Física). O Evento aconteceu no período de 18 a 22 de janeiro, no Centro de Convenções do Hotel Golden Park Internacional em Foz do Iguaçu/PR.

Congresso Internacional de Educação Física – FIEP, conhecido também como Congresso FIEP, é o maior e mais importante evento da Federação Internacional de Educação Física – FIEP. Realizado anualmente no mês de janeiro na cidade de Foz do Iguaçu/PR, de forma ininterrupta desde o ano de 1986, tendo recebido mais de 55 mil participantes desde a sua primeira edição.

A Delegação da FAIT foi composta pelos Professores Dr. Marcelo Diarcádia Mariano Cesar e Dr. Ricardo Luiz Damatto e pelos alunos Otávio Ricardo Rodrigues de Oliveira, Gabriel Antunes de Oliveira, Vítor Caetano Consolmagno, Jéssica Bodi de Carvalho, Deborah Letícia dos Santos Lopes, Lauana Tenoro da Silva, Júnior Gouveia Zandoná e Guilherme Antunes Costa.

Os alunos apresentaram diversos trabalhos científicos que foram desenvolvidos ao longo do ano de 2019 no curso.

Todos os trabalhos foram aprovados e muito elogiados pelos professores avaliadores do Congresso.

O professor Mariól Siqueira Santos, coordenador dos cursos de Educação Física Licenciatura e Bacharelado da FAIT destacou a importância do incentivo que é dado pela Direção e professores da instituição aos alunos para participação em congressos e publicações científicas em eventos nacionais e internacionais. O Prof. Mariól agradeceu o apoio da mantenedora do grupo Faef, nas pessoas do Sr Wilson Shimizu e da Profª Dra Dayse Alonso Shimizu e da Direção da Fait na pessoa da Profª Dra Simone da Silva Gomes Cardoso, que não mediram esforços para que os alunos e professores pudessem representar a FAIT e o Grupo FAEF nesse importante evento.