A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, agora possui um aplicativo denominado EducareBox, no qual os pais poderão acompanhar o desenvolvimento escolar de seus filhos. Este aplicativo possui todas as funções de comunicação entre a escola e os pais, tendo acesso às notas, boletins, histórico escolar e a frequência em tempo real.

Em relação à comunicação integrada entre os professores, o sistema permite que o profissional faça o lançamento oficial das informações (notas, faltas e relatórios) e o aplicativo faz esta ponte de forma automática, sem necessidade de nenhuma ação adicional. Em relação à gestão pedagógica, essa mesma ferramenta faz com que a comunicação entre escola, pais e alunos, registre as informações pedagógicas, gerando relatórios oficiais.

Desta forma, os pais serão atualizados diariamente sobre a performance dos alunos, facilitando o trabalho de professores e diretores. Já em relação a análise de dados, coordenadores e professores poderão realizar relatórios de áreas de dificuldade dos alunos, além de progressão de notas e presenças.

Lembrando que todas as escolas de ensino fundamental do 1º ao 9º ano estão utilizando o EducareBox para se comunicar. É preciso baixar o aplicativo para ter acesso a todas as informações da unidade de ensino. Para acessar é bem simples e o sistema reconhecerá o usuário pelo número do celular no primeiro acesso.

A secretária de Educação, Eunice Rodrigues da Silva, explica que este aplicativo contém todas as informações necessárias, visando um bom atendimento. “São encontradas agenda de atividade, comunicados, gráfico de notas, horários e os pais irão receber alertas em tempo real sobre a frequência e o desempenho acadêmico dos filhos. Estamos buscando constantemente a excelência do ensino aos nossos alunos”.