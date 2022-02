A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Educação, acaba de abrir as inscrições para professores eventuais que desejem atuar na rede pública. As inscrições podem ser efetuadas a partir de hoje (07) até sexta-feira (11), através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCH_icxssSt9PWhwt71mVwSdL6ENXPSKx5We9WrsO85NcdBA/viewform