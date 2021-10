Edital para Empresas de Prestação de Serviços Médicos Especializados - AME Itapeva

E D I T A L

(CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCESSO SELETIVO)

A O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA,

localizada a Avenida Guanabara, n.º 730, bairro Centro, município de Andradina, estado

de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.535.210/0001-97, na qualidade de gestora

do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITAPEVA-AME, localizado a Praça

Espiridião Lúcio Martins, n.º 220, bairro Centro, município de Itapeva, estado de São

Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.535.210/013-20, torna público e informa à quem

possa interessar que pretende fazer a contratação de EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, para execução de serviços na sede do

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITAPEVA-AME, para tanto, estará

recebendo a documentação adiante descritas e individualizadas, em conformidade com

as áreas das empresas interessadas, bem como efetuando o respectivo cadastramento,

entre os dias 06 de Outubro de 2021 à 08 de Outubro de 2021 , para as seguintes

especialidades:



ESPECIALIDADES MÉDICAS ANESTESIOLOGIA CIRURGIA GERAL DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA OFTALMOLOGIA – ESPECIALIZAÇÃO EM RETINA PROCTOLOGIA RADIOLOGIA UROLOGIA

Para participar do Edital de Chamamento Público para Processo

Seletivo, as empresas médicas interessadas deverão entregar pessoalmente os

documentos abaixo listados em envelope lacrado aos cuidados de Nicolle Janeiro e/ou

Thaynara Caroline Xavier, ou mediante e-mail: [email protected] e/ou

[email protected], no prazo acima descrito.

Veja o edital na íntegra: Edital – Processo Seletivo Médicos 01.2021