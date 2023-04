A Secretaria da Cultura de Itapeva promove HOJE, quinta-feira (06), no Teatro de Bolso Terezinha Silva, o Show de Música e Dança Tablao Flamenco, com apresentação de renomados artistas do rítmo Espanhol. As apresentações acontecem em duas sessões, às 18h e às 20h30, e os ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada espetáculo.

Na ocasião, a população poderá se encantar com apresentações de consagrados artistas como Fernando de La Rua (Músico e Compositor), Yara Castro (Bailarina e Coreógrafa de Flamenco), Flávio Rodrigues (Músico e Compositor de Flamenco), Thalma Di Lelli (Bailarina e Coreógrafa de Flamenco) e Pedro Souza (Bailarino e Coreógrafo de Flamenco).