Pela primeira vez em Itapeva, a Secretaria Municipal de Cultura e o Coletivo Quilombagem Urbana promoverão a 1ª Griotagem da Consciência Negra.

Será uma noite para realizar um Circuito Cultural em celebração ao mês da consciência negra, com atrações artísticas, afroempreendedorismo e apresentação de frentes do combate ao racismo, um dia de festividade e resistência. O evento acontecerá na Praça de Eventos.

Programação:

19h – Abertura do evento Batalha de rima

19h20m- Apresentação da proposta do evento e chamado dos componentes da Griotagem

19h30m – Griotagem

20h – Encerramento da Griotagem Tambor Ancestral

20h15m – Apresentação Cordão de Ouro (Mestre Camila – Casa do Capoeira)

20h40m – Roda de Samba “Do quintal pra roda”

23h30m – Encerramento do evento