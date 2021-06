E.E. Silvério Monteiro realizou a palestra on-line "A Filosofia e seu papel em tempos de pandemia"

Na última sexta-feira, dia 11, aconteceu na Escola Estadual Silvério Monteiro um momento de partilha, escuta com os alunos do Ensino Médio e equipe escolar com a convidada especial, professora de Filosofia Maria Fernanda Degan do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo (CMSP), com o tema “A Filosofia e seu papel em tempos de pandemia”, pela plataforma Google Meet.

A escola contou ainda com o apoio do Núcleo Pedagógico e a participação da PCNP Leticia Talacimon, que esteve presente no evento on-line.

Diante de tudo isso, a Filosofia demonstra que tem um papel social tão importante na vida dos estudantes para pensar em como enfrentaremos, no presente e no futuro, as consequências da pandemia.