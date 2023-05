O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, afirmou que as obras de duplicação da Francisco Alves Negrão (SP-258), no trecho entre Capão Bonito a Itararé, e outras intervenções e melhorias em trechos específicos da rodovia, serão prioridades de seu mandato na articulação política com o Governo de São Paulo. “São obras que, além dos milhares de empregos, vão preparar o Sudoeste paulista para o futuro”, disse o parlamentar.

Maurício Neves falou ainda que a duplicação vai trazer mais segurança para toda a população e usuários da rodovia que corta o Sudoeste Paulista. “É a principal ligação do Sudoeste Paulista com os grandes centros e com o Sul do país. Investir na modernização dessa rodovia é garantir o desenvolvimento regional da região”, explicou.

Para o parlamentar, a rodovia Francisco Alves Negrão “é estratégica por fazer ligação entre Capão Bonito, Itapeva e Itararé”, e as obras de duplicação vão melhorar a logística e atrair mais investimentos no setor de Reflorestamento, Mineração e Agronegócio.

Além das obras que estão em andamento no trecho da rodovia na região urbana de Itapeva, Maurício Neves agendou uma audiência na Secretaria de Transporte e Logística e na Artesp para acompanhar o processo para as novas intervenções e melhorias nas proximidades do trevo de Buri. “Esse é o momento do Sudoeste Paulista”, finalizou.