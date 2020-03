Dupla itapevense tenta voltar aos holofotes com clipe romântico

No final dos anos 2000 um grupo de cantores de Itapeva chamou a atenção no mundo das estrelas ao se destacar em um programa de novos talentos na TV, esse grupo era o Daar Pop Boys.

O grupo teve diversas aparições na tevelisão, e em vários programas receberam elogios de pessoas influentes no ramo da música. O auge do grupo foi entre os anos de 2008 e 2011, porém com o passar dos anos, o grupo perdeu destaque e hoje dois integrantes do Daar Pop Boys lutam para retomar a carreira artística em meio ao trabalho na roça.

Os irmãos Dan e Rodrigo contam que estão conciliando o serviço na roça de pimentão e vagem no Bairro da Palmeirinha em Ribeirão Branco com alguns trabalhos artísticos, como os feitos o ano passado onde fizeram 10 shows com as irmãs Pepê & Nenê e mais quatro apresentações com o cantor Zé Henrique (ex Zé Henrique & Gabriel).

Os irmãos tentam retomar o sucesso que bateu a porta do Daar Pop Boys em 2008 onde se destacaram entre os milhares de candidatos que participaram do Reality Show Astros e ficaram em terceiro lugar. No ano seguinte participaram do “Qual é o seu Talento”, e ficaram entre os dez primeiros colocados onde foram elogiados pelos jurados Arnaldo Sacomani e o já falecido Carlos Miranda.

Em 2010 o grupo participou do Programa da Eliana, em 2011 do Programa da Xuxa e em 2012 participaram por sete programas do Raul Gil onde receberam um prêmio de R$ 20 mil. O grupo voltou as telas das TVs em 2017 no Programa Legendários de Marcos Mion.

Depois de algum tempo no ostracismo, Dan e Rodrigo buscam se recolocar no mercado musical e contam com um clipe gravado em 2018 e outro em 2019 para ganhar mais uma vez notoriedade. O clipe de 2019 é uma homenagem a todos os casais e chama-se “A carta”, e que realmente trata-se de uma carta. “Essa carta foi meu avô Henrique que escreveu para a minha Avó Leonina Maria, é uma carta de amor escrita em 2011 e no ano passado fiz a melodia em cima da letra e juntamente com meu irmão Dan gravamos um clipe da música”, conta Rodrigo.

Apesar de ainda estarem batalhando para conseguir o seu lugar no meio artístico, Rodrigo conta que trabalha duro na roça para se manter e as vezes se pega pensando como que saiu do palco para a roça, mas acredita que há portas a serem abertas ainda.

E ao que parece uma nova oportunidade pode surgir aos irmãos que foram elogiados por um diretor do Programa do ratinho que viu o clipe da música “A carta” e acabou convidando a dupla para participar do Programa do Ratinho no quadro “É dez ou mil”, a gravação do programa com os talentos de Itapeva deve acontecer entre o final de março e o início de abril. Outra figura conhecida no mundo artístico que também aprovou o clipe “A carta” é o canto e compósito Peninha.

O clipe da música “A carta” de Dan e Rodrigo pode ser visto no Youtube onde a música já está chegando a 30 mil visualizações pelo seguinte link:

https://www.youtube.com/watch?v=pVctD-y4B_c&feature=youtu.be