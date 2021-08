Dupla itapevense faz música para 'contar' à avó sobre bisneto que nasceu um dia antes da morte dela por Covid

O itapevense Willian do Amaral Silva se inspirou na história da avó da esposa para criar uma canção com sua dupla. Na letra, cantor fala sobre o filho que já está engatinhando e esperança de dias melhores.

Aos 70 anos, Cacilda Severo estava ansiosa para conhecer o bisneto Gael em Itapeva, no interior de São Paulo. No entanto, a idosa foi mais uma das brasileiras que teve os planos interrompidos por causa da Covid-19: Cacilda morreu com a doença um dia depois do nascimento do bisneto, sem poder conhecê-lo.

Inspirado nessa história e com o objetivo de homenagear a avó da esposa, o cantor Willian do Amaral Silva decidiu compor uma música para “contar” à Cacilda como está o bisneto, que já começou a engatinhar.

“E eu, ‘vó’, também já tenho filhos. Meu pequenininho começando a engatinhar, você nem vai acreditar como ele é. E eu só queria uma videochamada para ouvir de novo aquela sua risada, mas aí no céu você não tem wi-fi”, fala a letra da música.

A neta de Cacilda e mãe do Gael, a advogada Larissa Machado Amaral, contou ao G1 que o filho nasceu no dia 28 de outubro. No dia 29, ela pediu que uma enfermeira contasse à avó sobre o nascimento do bebê e, uma hora depois, a paciente morreu na UTI.

“O Gael nasceu e minha avó estava internada em estado crítico, sem comunicação. No dia 29, uma enfermeira foi ver como eu estava e eu sabia que ela tinha contato com a equipe da ala Covid. Aí falei para ela falar para minha avó que o Gael tinha nascido e que estava tudo bem, às vezes tem alguma melhora por causa disso”, lembra Larissa.

“Aí foi falado que o Gael nasceu e ela morreu uma hora depois. A impressão que dá é que ela descansou. Ela estava super ansiosa para ver o bisneto caçula, mas no fim não chegou a conhecer”, continua.

A família acredita que Cacilda contraiu coronavírus ao voltar de uma viagem que tinha feito para Curitiba (PR) para ajudar a escolher o enxoval do bisneto. Segundo Larissa, a avó decidiu voltar mais cedo para Itapeva, de ônibus, para não deixar o cachorro dela sozinho.

Assim como o bisneto, o cachorro de Cacilda, chamado Fred, também aparece no clipe da música de Willian Amaral e Vinícius. Na canção, a dupla também quis atualizar a avó sobre as novidades na cidade e falou sobre a esperança de um mundo sem Covid-19.

“Lembra daquele senhor do carrinho catando papelão com aquele menininho? Ele cresceu, se formou, já abriu a sua clínica e hoje é médico. É tanta coisa pra te contar”, canta a dupla em outro trecho da música.

A música “No céu não tem wi-fi” foi lançada em julho. O cantor Willian do Amaral contou que compôs a canção enquanto estava fazendo uma oração, na mesma semana em que tinha perdido alguns amigos para a Covid-19.

https://youtu.be/jBOG1dpNfVc

“Eu pedi a Deus para escrever uma música que tocasse o coração das pessoas. Então, eu fiz essa oração e começou a vir a ideia, saiu a melodia e depois o refrão”, lembra o cantor, que era bastante próximo da avó de Larissa.

Segundo Willian, a ideia da música era fazer uma homenagem, mas também trazer uma mensagem de esperança para as pessoas que perderam parentes por coronavírus. Ele acredita que muitas pessoas vão se identificar com a vontade de fazer uma videochamada com familiares que já partiram.

“A humanidade está muito mais humana, estamos sem casos há mais de uma semana. Tudo vai passar, tudo vai melhorar, só o que não vai passar é essa saudade que vou levar comigo pela eternidade até a gente se encontrar”, diz a música.

“Quando eu fiz a música, gravei a melodia no celular e depois fui ouvir para ver como estava e comecei a chorar. Passa um filme na cabeça da gente. É como se Deus tivesse me dado a letra”, conta Willian.

(Reproduzido do site G1 Itapetininga, escrito por Júlia Nunes)