Dupla itapevense Dan Silva e Rodrigo preparalançamento de novo trabalho para junho

A dupla itapevense Dan Silva e Rodrigo está lançando mais uma música neste mês, a diferença é que este trabalho vem com uma pitada de novidade e ousadia.

Os artistas deixaram de lado a levada romântica que era a marca da dupla e agora vem com uma música no estilo ‘pisadinha’. A música “Pingo de Amor”, nasceu de uma brincadeira familiar.

De acordo com Rodrigo, além dessa música que tem clipe marcado para ser gravado no próximo dia 29 e lançamento em junho, há ainda outras músicas que estão prontas para serem lançadas ao longo do ano. A dupla ainda pode ter trabalhos com artistas conhecidos no cenário nacional e aguarda somente a confirmação dos contratos para divulgar quem é a celebridade. Confira:

IN- Durante esse período de pandemia como foi a vida artística de Dan Silva e Rodrigo?

Rodrigo- Durante esse período de pandemia, a vida de Dan e Rodrigo, basicamente foi compor músicas, principalmente o Dan, o Dan Silva, meu irmão e parceiro de estrada. E o Dan compôs nessa pandemia, e olha que ele começou a compor, da metade da pandemia em diante. Ele compôs 15músicas, e será lançada um uma por uma, a cada dois meses nós vamos lançar um single, só que vamos lançar a música e o videoclipe. E basicamente na pandemia, além de ficarmosisolados, se cuidar, cuidar da família. A gente morou por cinco anos em Sorocaba e lá estava acontecendo muitos projetos para nós, porém, quando entrou a pandemia, nós voltamos para o interior, onde agora eu vivo no Alto da Brancal e meu irmão em Itapeva. Eu moro com minha esposa, com minha sogra e meu sobrinho. Então resumindo é isso, a gente compôs muitas músicas e agora aguardamos para divulgar cada uma delas.

IN- Após o lançamento de dois trabalhos no estilo sertanejo romântico, agora pelo que sabemos vem novidade aí, qual é?

Rodrigo- Então, a novidade que vem por aí é quenós como compositores, como cantores e artistas que somos, estamos nos adaptando ao mercado. Coisa que às vezes muitos artistas torcem o nariz, não faz e acaba não se inserindo no mercado, acaba não indo pra televisão, acaba não tendo muito acesso na internet, não sendo popular. Então, esse trabalho nosso é o mais atual da nossa carreira, eu posso dizer que é o trabalho mais diferente que fizemos até hoje, nesses 21 anos de carreira, e uma dessas músicas foi feita no final do ano passado, naquele momento entregaram para ele um tênis com um brinquedinho, para fazer uma brincadeira com ele, entregaram um brinquedinho erótico pra ele dentro de uma caixa de um tênis da Bibi, e assimveio a ideia de fazer uma música sobre essa zoeira. A música é no estilo pisadinha. É essa música que nós vamos lançar agora, já gravamos a voz semana passada, o próximo passo agora é gravar o videoclipe.

IN- Quando será gravado o clipe e quando estará àdisposição do público?

Rodrigo- Ainda esta semana teremos nosso makingoff, que deverá estar em todas as plataformas digitais, agora o videoclipe vai ser gravado dia 29desse mês de maio, com o lançamento previsto para o dia 10 de junho.

IN- Quanto a outros compromissos da dupla, o que já podem adiantar para o público?

Rodrigo- Na verdade nós temos aí algumas coisas engatilhadas, mas que por motivo maior ainda não pode falar exatamente o que é, mas o público pode saber que logo teremos muitas novidades além dessa música e do desse clipe. Teremos muitas novidades em assunto de parcerias com outros artistas, famosos, estamos aí acertando os últimos detalhes, participações em uma música de um artista muito conhecido e também outras coisas de mídia nacional que iremos fazer.