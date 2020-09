Dupla é presa por roubo a comércios em Itararé usando armas de brinquedo

Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Itararé, por volta das 12 horas desta segunda-feira (28), após praticarem um roubo a uma casa de salgados na Vila Osório e uma quitanda no Jardim Fronteira.

Os indivíduos chegaram em uma moto e o garupa, sem tirar o capacete, adentrou à lanchonete e, mediante o uso do que seria uma arma de fogo, subtraiu uma certa quantia em dinheiro que estava na caixa registradora.

O 190 foi acionado e com as características repassadas, Policiais Militares em patrulhamento suspeitaram da atitude de dois homens em uma moto que seguia em direção à Vila Esperança.

Em abordagem foram localizadas 02 (duas) pistolas- simulacro de arma de fogo e dinheiro com os ocupantes da moto que acabaram sendo reconhecidos e confirmados como os autores do roubo.

Os acusados receberam voz de prisão em flagrante, porém enquanto a ocorrência estava sendo conduzida, o 190 foi avisado que minutos antes outro roubo já havia acontecido em uma quitanda na Avenida Zeca de Barros, Jardim Fronteira, por indivíduos com as mesmas características.

Através de imagens de monitoramento e reconhecimento das vítimas confirmou-se que foi a dupla que havia cometido os dois crimes.

Autuados pelo artigo 157 do Código Penal, os presos permanecem a disposição da Justiça.

Outras duas ocorrências da mesma natureza aconteceram no Jardim Alvorada, na Rua Demétrio de Azevedo nos últimos dias, em uma padaria e em um Supermercado, e imagens sugerem ser os mesmos indivíduos que praticaram os roubos.