Duas pessoas são socorridas em acidente no Parque Cimentolândia

Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no início da tarde deste sábado (04), no Parque Cimentolândia.

O acidente ocorreu no Cruzamento das Ruas Dr. Estelita Ribas com Estéfano Simonine. Pelo local uma motocicleta acabou batendo em um muro após sua condutora desviar de um carro que passava pelo local.

Segundo a PM a condutora da moto relatou que ao trafegar pela Rua Estéfano Simone, acabou tendo que desviar de um carro que passava pela Rua Dr. Estelita Ribas, com isso perdeu o controle da moto e acabou subindo na calçada e colidindo com o muro.

A condutora é a passageira tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro.

O condutor do carro não parou e de acordo com os policiais, a preferência no cruzamento era do veículo que trafegava pela Rua Dr. Estelita Ribas.