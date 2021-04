Duas pessoas ficam feridas em tombamento de caminhão

Na manhã desta quinta-feira (15), um acidente envolvendo um caminhão carregado com milho e seus derivados foi registrado na Estrada Vicinal Virgílio Holtz que liga Bom Sucesso de Itararé a Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão acabou tombando em um trecho de curva acentuada na serra que desce para o município de Bom Sucesso de Itararé. Pelo local o motorista e um passageiro acabaram sofrendo ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU de Itapeva.

As causas do acidente serão investigadas e houve a necessidade se interdição parcial da pista para retirada do caminhão.