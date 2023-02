Um grave acidente ocorrido por volta das 23h20min de sábado (04), no Km 05 da PR-239, município de Sengés-PR, envolvendo um FORD/CARGO e um GM/ONIX.

Segundo informações da PRE, o acidente de trânsito do tipo complexo o caminhão FORD/CARGO placas de Guaruja do Sul/SC, trafegava no sentido Divisa de estado a Jaguariaíva e o veículo GM/ONIX placas de Itapeva/SP trafegava no sentido contrário.

Segundo informações repassadas pelo Sgt Zamilian do Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva, que o veículo Onix era ocupado por 04 pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, de 12 e 06 anos respectivamente, moradores da cidade de Itapeva/SP.

Todos os ocupantes foram socorridos pelos Bombeiros de Itararé/SP e encaminhados com múltiplas fraturas para o hospital daquele município. O condutor do caminhão foi encaminhado para o hospital de Sengés. O condutor do caminhão, mesmo estando ferido, se dispôs em realizar o teste de etilômetro e também prestar sua versão sobre o ocorrido.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual, recebeu a informação que as duas crianças não resistiram aos ferimentos e foram à óbito no hospital de Itararé. Neste momento a equipe acionou a Polícia Civil, onde a Delegada determinou a remoção dos veículos envolvidos ao pátio da PRE, para futura perícia e abertura de inquérito policial, para total esclarecimento de como ocorreu o acidente.

Nossos sinceros sentimentos a todos pelo falecimento de dos garotos Luiz e Vitor, de 6 e 12 anos, vítimas do acidente ocorrido na cidade de Sengés (PR).

Que Deus conforte a todos neste momento dor.