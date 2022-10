DRIVE THRU DE VACINAÇÃO 💉 | Nesta semana, dias 19/10, quarta-feira e 21/10, sexta-feira, a Secretaria de Saúde promove o Drive Thru (somente veículos) para vacinação contra a COVID-19 e contra a Poliomielite, das 17h30 à 20h30. O Drive Thru acontece na Secretaria de Saúde, situada na Avenida Vaticano, nº 1249, Jardim Europa.

➡️ Crianças de 1 a 4 anos, poderão tomar a gotinha contra a Pólio.

➡️ Será aplicada a 2ª Dose Adicional (4ª Dose) contra a COVID-19, em cidadãos de 18 a 39 anos.

⚠️ Por segurança, não serão vacinados pedestres.