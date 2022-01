Acontece neste sábado (29), o drive-thru da vacina contra a Covid-19, na Secretaria da Saúde de Itapeva, das 9h às 16h. Serão aplicadas a dose de reforço, a 1ª e 2ª dose.

Veja quem pode se vacinar:

Dose de Reforço: todos os cidadãos com 18 anos ou mais, vacinados com a 2ª dose até 27/09/2021 e vacinados com Janssen até 29/11/2022.

Repescagem 1ª e 2ª dose: todos os cidadãos com 12 anos ou mais.

Não esqueça de levar um documento com foto, constando CPF e comprovante de vacinação.