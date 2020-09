Dra. Gisele é candidata a prefeita pelo Podemos

Na noite de quarta-feira (16), o Podemos determinou que a delegada aposentada, Dra. Gisele será a candidata do partido para prefeita em Itapeva.

Gisele contará ainda com a já experiente Terezinha da Paulina como vice na chapa. Gisele Fernanda Tivelli Pavan, tem 54 anos e nasceu em Rio Claro/SP.

Em entrevista, Dra. Gisele falou sobre seu principal ideal para o município e que pretende usar seu conhecimento na área de segurança para a administração municipal caso eleita. Confira:

IN- O que a levou a ser candidata?

Gisele- Tenho a intensão de poder ajudar as pessoas em um grau mais elevado, atingindo mais pessoas do que na delegacia, então o nosso governo caso seja eleita será em prol da população.

IN- Quais suas principais propostas para o município?

Gisele- Se eleita, o objetivo principal será o empoderamento financeiro da população, pois entendo que com isso tudo melhora em todos os outros campos, como educação, saúde, etc. Então o empoderamento econômico através de geração de empregos e métodos importantes para esse fim.

IN- A senhora acredita que a falta de experiência política pode ser uma barreira na hora do eleitor se decidir em quem votar?

Gisele- Faremos uma campanha esclarecendo a população as minhas ideias e minhas intensões, então acho que o eleitor não me conhecer politicamente não será um empecilho para isso.

IN- No momento em que o Brasil vive, candidatos ligados à segurança pública estão surpreendendo e conquistando seus espaços. Como a senhora vê essa situação em prol da sua campanha?

Gisele- Eu pretendo levar a minha experiência na segurança pública de 32 anos de polícia, nos quais 30 foram ligados a violência doméstica, mas também trabalhei na Delegacia Seccional, na Corregedoria, então tenho outras experiências, mas não me pretendo me basear nessa carreira, e sim levar esse conhecimento para empregar neste novo campo que estou me propondo trabalhar.

IN- Deixe seu recado a população itapevense.

Gisele- Nós queremos inovação com responsabilidade e honestidade, eu prometo que se eleita tentarei fazer tudo para melhorar a vivência da população de Itapeva, porque o interesse de um prefeito deve ser esse, me coloquei a disposição porque acho ter uma experiência de vida, profissão, família e de religião que possa ajudar, se acharem que sou capaz, então eu serei eleita e Deus proverá o melhor.