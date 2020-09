Dra. Fabrícia Haidar: vice de Jé diz estar pronta para representar as mulheres e famílias itapevense

A escolha do PP foi por formar chapa pura para a disputa ao Poder Executivo de Itapeva e a escolhida para ser vice do atual vereador Jé, foi a dentista Dra. Fabrícia Haidar, que tem 40 anos e é natural de Marília/SP. Em entrevista, Fabrícia falou sobre a expectativa para o pleito de 2020. Confira:

IN- O que a levou a aceitar a sair como candidata vice-prefeita?

Fabrícia- O meu dia a dia como profissional da área de saúde. Tenho uma proximidade com a população e a vontade de servir ao próximo de ser útil a sociedade, fazer a diferença, de acrescentar na vida do outro, mas agora com a possibilidade de atingir muitas pessoas, Itapeva vai sorrir.Fazer por Itapeva o que não fizeram ainda.

Eu Drª Fabrícia, sou e tenho orgulho de ser uma mulher empoderada, sou filha, irmã, tia, cunhada, nora, esposa e mãe, os bens mais amados que temos são nossos filhos e família.

IN- Quais as experiências que tens na vida pública que pode servir para ajudar no desenvolvimento de Itapeva?

Fabrícia- Na vida não basta somente experiência se não houver vontade, gana, ser uma pessoa arrojada, focada, com planejamento e fazer parte de uma excelente equipe, agregar pessoas competentes e capacitadas.

Essa visão de vida pública, temos sim mas queremos introduzir o que podemos oferecer de melhor.

IN- Na sua visão qual a maior virtude do Jé?

Fabrícia- O Jé é muito obstinado, determinado, e visionário, ele é, e está muito preparado para ocupar o cargo mais importante do município que é o de prefeito e sermos o melhor exemplo de empregados do povo.

IN- O que tens a dizer a população para o pleito de 2020?

Fabrícia- Nossas escolhas sempre terão consequências, não podemos mais ficar nessa inércia, aceitar o que temos e achar que todos são iguais, lute, acredite que a sua escolha, a sua decisão como cidadão itapevense pode mudar a história do nosso município e enfim do nosso povo querido e amado.

Sou temente a Deus e respeitadora das leis dos homens. Estou preparada e sou capacitada para representar vocês mulheres e as suas famílias de nossa amada Itapeva. Que Deus abençoe a escolha do povo itapevense.