Dra. Elza Galvão: Vice de Dr. Mário diz que quer ser útil, trabalhar e não ser vice por cargo e salário

A advogada Elza Nunes Machado Galvão foi a escolhida para compor a chapa DEM/PDT na disputa pela prefeitura itapevense. Elza sera a vice do atual prefeito Dr. Mário Tassinari.

Natural de Itapeva, a advogada tem 68 anos, formada na Faculdade Karnig Bazariam, de Itapetininga, exerce a advocácia desde 1984.

Em entrevista, Dra. Elza falou sobre o que a levou a aceitar o convite para ser vice-prefeita e deixou seu recado a população itapevense. Confira:

IN- O que a levou a aceitar a sair como candidata à vice-prefeita?

Elza- Primeiramente, porque creio na capacidade e na honestidade do Dr. Mário Tassinari! Aceitei o convite por acreditar que, com ele, Itapeva encontrou uma luz no final do túnel, que há muito tempo não se via: uma luz que indica a descoberta do rumo para o progresso!

Esse convite também despertou em mim, uma vontade enorme de contribuir e fazer tudo o que for possível para que esse rumo seja seguido e alcançado!

Vi, nesse convite, uma forma de lutar pelo povo itapevense, pois, minha maior satisfação é ver os resultados daquilo que fiz.

Por essa razão, faço questão de ressaltar que, só aceitei o convite para ser vice, mediante três condições:

1) Não quero ser vice com cargo e salário! Quero ser útil; quero trabalho!

2) Quero estar presente na prefeitura e nas decisões que envolvem a vida dos itapevenses e o futuro de itapeva;

3) Não vou mudar minha consciência, meu caráter, nem minha dignidade: tudo tem que ser feito dentro do direito e da justiça: não compactuo com ilegalidade, desonestidade e corrupção!

Quando fiz essas colocações, confesso que me emocionei: fui aplaudida por todos os presentes, a começar pelo Dr. Mario.

Nesse momento, senti que tinha feito a escolha certa! Que o cargo de vice pode, deve e será exercido com responsabilidade!

Também senti que as experiências que tive na vida pública vão me ajudar a atingir os meus propósitos políticos: ver o progresso de Itapeva!

IN- Quais as experiências que tens na vida pública que podem servir para ajudar no desenvolvimento de Itapeva?

Elza- Na vida pública, aprendi muito! Comecei na Prefeitura Municipal de Itapeva, como funcionária pública concursada; fui funcionária pública federal do INSS, também através de concurso público, de onde saí para trabalhar em uma estatal – CESP – uma empresa maravilhosa que me ajudou a fazer a Faculdade de Direito.

Depois de formada, fui vereadora (única mulher eleita em 1988 – em quarto lugar na quantidade de votos). Também fui vice-presidente da Câmara, vice-presidente da OAB; Diretora Jurídica do Poder Legislativo de ltapeva e Assessora Jurídica do Poder Executivo.

Em todos esses cargos, adquiri experiências das atividades públicas, principalmente, como vereadora, que foi a minha melhor experiência de vida, pelo contato e pelas lutas por benefícios para toda a população!

Hoje, vejo que tudo o que fiz de melhor, se deve a essas experiências que adquiri ao longo da vida pública.

IN- Na sua visão qual a maior virtude do Dr. Mário ?

Elza- Não é fácil dizer qual é a maior virtude do Dr. Mário! Ele tem muitas, mas, a principal delas, sob a minha otica, é a honestidade, aliada à capacidade, à perfeita visão de futuro, e ao profundo respeito e gratidão que ele tem para com Itapeva!

O Dr. Mário não se importa com status, nem com poder, e já mostrou que sabe lidar com o dinheiro público, sem se corromper. esse é o segredo do bom gestor!

O povo itapevense (do qual eu faço parte com muito orgulho), tem sede de progresso, sede de Justiça, sede de trabalho, sede de honestidade!

IN- O que tens a dizer a população para o pleito de 2020?

Elza- Para o pleito de 2020, tenho a dizer que, é hora de analisar muito bem o passado de cada candidato, pois é analisando o passado, que se terá uma noção do futuro!

É preciso analisar o que ele já fez pelo bem de Itapeva, e se será capaz de atingir o tão sonhado progresso sonhado por todos, pois, dele depende o futuro das nossas crianças e, principalmente, dos nossos jovens, que buscam o primeiro emprego, que precisam da primeira chance, que sonham com faculdades públicas e que não se conformam com as injustiças sociais e o preconceito.

Para esse pleito, temos que pensar em quem tem condições de fazer, não de prometer! Sou do povo, e estou cansada de promessas não cumpridas e, mais ainda, cansada de tanta corrupção!

Também quero dizer que, em época de pandemia, existe muita gente passando necessidades! Mas, a ninguém é dado o direito de comprar o nosso voto, pois, nossa consciência não está à venda!

Acredito que, quando se tem vontade política, honestidade e responsabilidade, tudo é possível! Sou cristã. Que Deus abençoe a todos!