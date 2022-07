Nesta quinta-feira, dia 7, a vice-prefeita de Itapeva Dra. Elza Galvão divulgou em suas redes sociais um comunicado à população: sua pré-candidatura à Deputada Federal e também o afastamento da Prefeitura enquanto vice. Confira na íntegra:

“COMUNICADO À POPULAÇÃO DE ITAPEVA E REGIÃO!!!

MUDANÇA DE PLANOS!

Como Vice-Prefeita de Itapeva, comunico a todos que tomei uma decisão: SOU PRÉ-CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL PELO UNIÃO BRASIL e devo ficar afastada da prefeitura até as eleições! Mas, isso não significa que vou parar! O trabalho continua como sempre.

Faço isso pra tentar mostrar aos nossos governantes que Itapeva também está no mapa do Brasil!!!

Chega de ficar de braços cruzados, ao lado dos que só reclamam! Alguém tem que arregaçar as mangas e ir à luta, mesmo remando contra a maré!



Não dá mais pra aceitar a humilhação do esquecimento!

Nossa Região merece mais respeito e dignidade.

CONTINUO SENDO VICE! A VIDA CONTINUA! SÓ MUDOU A FORMA DE TRABALHO! O AFASTAMENTO DE 03 MESES É EXIGÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA TODOS OS CANDIDATOS!

Se precisarem de algo que estiver ao meu alcance, podem me chamar. Vou continuar trabalhando. Após outubro, minha vida seguirá normalmente, dentro da Prefeitura! Um abraço a todos”.