Dr. Reinaldo Braga lança livro de romance policial em fevereiro

No próximo dia 08 de fevereiro a Casa da Cultura “Cícero Marques” será palco do lançamento do livro “O crime que abalou a cidade de Faxina”, do delegado e escritor Dr. Reinaldo Braga.

O romance policial conta a história do inspetor de Polícia Romeu Balestero que depara-se com um caso de investigação de homicídio, na pacata Cidade de Faxina, cuja solução é desafiante. Existem pistas que o levam ao possível autor do crime, mas muitos caminhos terão que ser percorridos até que a solução do caso aconteça. Porém, não basta solucionar, é preciso provar e convencer a Justiça o que realmente aconteceu. Mas quando o julgamento acontece, o desenrolar é sensacional na batalha entre a acusação e defesa até forças do além são convocadas.

A história narrada envolve o leitor de uma forma que até mesmo os menos afeitos a leitura acabam se vendo “presos” ao livro, algo que o escritor sabe bem como fazer, com o perdão do trocadilho!