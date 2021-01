Dr. Mário Tassinari é empossado como Prefeito Municipal de Itapeva

Na tarde desta sexta-feira, dia 1º de janeiro, o prefeito eleito em novembro, Dr. Mário Sérgio Tassinari e a vice-prefeita Elza Nunes Machado Galvão foram empossados em seus respectivos cargos, durante a sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Itapeva.

Devido a pandemia da Covid-19 e uma decisão judicial a pedido do Ministério Público, a sessão não pôde ser realizada de forma presencial, sendo então transmitida por live no Facebook do Legislativo.

Na oportunidade, também foram empossados os 15 vereadores eleitos como representantes do povo para a Legislatura 2021/2024, são eles: Áurea Rosa, Débora Marcondes, Mario Augusto Nishiyama, Ronaldo Pinheiro (Coquinho), Júlio Cesar Costa (Ataíde), Paulo Roberto Tarzã, Gessé Alves, Rodrigo Tassinari, Vanessa Guari, Andrei Alberto Muzel, Roberto Comeron, Laércio Lopes, Lucimara Woolck (Lucinha), Saulo Almeida Golob (Leiteiro) e Celio Engue (Celinho).

Tanto para os cargos do Executivo, quanto aos do Legislativo, os eleitos fizeram a leitura do Termo de Compromisso: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar de seu povo”.

Em seu discurso, dentre muitos temas, o prefeito Dr. Mário Tassinari saudou as autoridades, familiares e à população e reafirmou o seu compromisso com Itapeva. Fez um breve apanhado sobre a sua carreira como médico durante todo esse tempo e também de sua gratidão pela cidade que o acolheu há 35 anos.

“As responsabilidades das atribuições de prefeito que governa uma cidade com mais de 100 mil habitantes são grandes, por isso me preparei para assumir este cargo, pois almejo exercê-lo como forma de agradecimento ao povo que me acolheu e me apoiou desde que cheguei em Itapeva. A gratidão pela cidade é imensa, pois aqui formei meu maior patrimônio como ser humanos, que é minha família e meus amigos”, declarou o prefeito.

Dr. Mário também agradeceu por cada voto recebido, mas frisou que irá ser um gestor de toda a população. “Sou grato por cada voto recebido mas urnas. A votação legitima democraticamente a vontade de soberania popular dos eleitores de nossa cidade. Mas hoje tenho a humildade e, ao mesmo tempo a satisfação de declarar que sou e sempre serei prefeito de todos os itapevenses, pois a história da nossa cidade está acima das disputas eleitorais e políticas. Sendo assim, faz parte do ofício da minha pessoa como prefeito governar Itapeva parta todos com respeito a cada cidadão”.

Ao final da cerimônia de posse, os vereadores se reuniram e deram início à votação aberta para decidir a formação da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. Desta forma, ficou decidido pela maioria: José Roberto Comeron, como presidente da Câmara com 8 votos; Laércio Lopes, como 1º vice-presidente com 11 votos; Áurea Aparecida Rosa, como 2ª vice-presidente com 13 votos; Débora Marcondes, como 1ª secretária com 11 votos e Lucimara Woolck como 2ª secretária com 13 votos.