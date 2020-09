Dr. Mário é o candidato do DEM para prefeito

Na quarta-feira (16) o Democratas (DEM), escolheu o prefeito em exercício de Itapeva para concorrer ao Poder Executivo na eleição 2020. Sua vice será a advogada Dra Elza Galvão (PDT).

Dr. Mário Sérgio Tassinari é médico cirurgião – ginecologista/obstetra. Nascido no dia 10 de janeiro de 1959, na cidade de Salto Grande (SP), estudou Ginecologia Obstétrica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), renomada instituição de ensino de Medicina. Durante vários anos atuou na Santa Casa de Misericórdia de Itararé e Itapeva, onde exerceu o cargo de Diretor Clínico. De perfil discreto e avesso a conflitos, é visto como político aberto ao diálogo, tradição que herdou do tio, o ex-deputado Dr. Ulysses Mário Tassinari.

Em entrevista Mário falou sobre suas propostas para o pleito 2020. Confira

1 – O que o levou a ser candidato?

Dr. Mário – Com certeza foi o meu amor incondicional a esta cidade e à população itapevense. Neste momento me sinto totalmente preparado para administrar Itapeva, pois tenho experiência profissional, política e administrativa, não apenas como prefeito que hoje estou, mas também com cursos de gestão em nível nacional e internacional. Estou bastante tranquilo para fazer uma administração competente, eficaz e honesta a toda a nossa população.

2 – Quais as suas principais propostas para o município?

Dr. Mário – Hoje Itapeva deve ser um centro de serviços tanto na saúde médico, odontológico e hospitalar da região, em nível público, privado e também em saúde suplementar, como em serviço de excelência educacional, centro comercial, centro cultural e de lazer. As minhas principais prioridades serão empregos para todos os pais e mães de família; saúde pública de qualidade para todos; e focar muito na grande demanda habitacional que temos no município. Tanto habitação de interesse social, como para todas as classes. Outra preocupação que tenho é trabalhar muito com o Meio Ambiente, resolvendo a situação de limpeza pública do município, lixo e a água que abastece a cidade, recuperando e dando toda a atenção às nascentes e rios. Quero muito resolver os pequenos problemas da cidade, que são muitos, mas que nunca tiveram a atenção merecida, também trabalhar um Plano Diretor que contemple o crescimento sustentável da cidade. Itapeva está crescendo muito e a intenção é que ela cresça ainda mais e temos bastante espaço para ocupar isso. Minhas bandeiras de luta como a duplicação da SP-258 e o nosso reconhecimento como 16ª Região Administrativa serão empunhadas até o meu último dia como gestor.

3 – No quadro atual de sua gestão foi nomeada uma pessoa envolvida em diversos casos de ataques fakes a desafetos, casos estes que estão na Justiça. Diante disso, como o eleitor pode ter certeza de que o senhor não será conivente com o que está errado na gestão?

Dr. Mário – Com certeza não serei conivente com nada de errado em nossa gestão, seguindo à risca o que a lei preconiza. Não gosto de política de confronto, que atinge ou denigre a imagem de ninguém e isso deixo para a Justiça julgar. Sou muito favorável a uma política propositiva, positiva e inteligente.

4 – Após assumir a Prefeitura, diversas obras que estavam paradas foram retomadas e outras iniciadas. Como o senhor conseguiu desburocratizar tudo isso?

Dr. Mário – O que me deixou muito surpreso quando assumi foi o grande desperdício que existia na administração municipal em todos os setores de todas as Secretarias. Foquei num primeiro momento na contenção desses desperdícios e desta maneira fui retomando as obras, todos do serviços e demandas da população. Acabamos com vários alugueis, inclusive de alto custo, acabamos com os gastos em oficinas mecânicas e combustíveis, tanto que fizemos um leilão dos automóveis da Prefeitura, além de acabarmos com outras regalias como aparelhos celulares corporativos, máquinas de cafés expressos, despesas de viagens, entre outros, conseguindo com isso agilizar o que estava parado. Além disso, como tenho pessoas técnicas em minhas Pastas, conseguimos diminuir os desperdícios com obras executadas erradamente e contratos feitos à revelia.

5 – Deixe seu recado à população itapevense.

Dr. Mário – De maneira muito humilde estou colocando o meu nome à disposição da população itapevense, determinado em dar continuidade ao trabalho realizado durante esses dez meses que estou à frente da Prefeitura e junto ao Executivo, Legislativo renovado e Judiciário conseguirmos transformar Itapeva numa cidade mais desenvolvida, com sustentabilidade, com uma saúde que contemple a demanda da população, um sistema educacional que contempla o anseio dos jovens e com pleno emprego, ou seja, muito mais feliz para todos nós.