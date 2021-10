DOSE ADICIONAL será aplicada nos dias 4, 5 e 6 de outubro; veja as faixas etárias

Itapeva aplicará DOSE ADICIONAL para idosos com 80 anos ou mais na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro; para imunossuprimidos 18 anos ou mais (com comprovante e autorização médica – exames, receitas, relatório médico, prescrição médica) na terça-feira, dia 5; e para pessoas com 75 anos ou mais na quarta-feira, dia 6 de outubro. A imunização de cada grupo contemplado, nos dias específicos, acontecerá em TODAS as Unidades de Saúde do município, das 10h às 14h, na zona urbana e na zona rural.

Para receber o imunizante, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19 com as duas doses, um comprovante de endereço e documento com foto constando CPF, além de ter tomado há pelo menos 6 meses a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente do imunizante recebido.

A imunização ocorrerá nos horários previstos ou enquanto houver disponibilidade de doses.

As senhas começarão a ser entregues somente no horário informado.

Importante: Qualquer reação adversa após receber a vacina, procure a sua Unidade de Saúde para notificação do caso e avaliação médica se necessária.

3ª dose para quem?

Idosos acima de 70 anos – após 6 meses da segunda dose ou dose única;

Imunossuprimidos – após 28 dias da segunda dose ou dose única.

O GRUPO DE IMUNOSSUPRIMIDOS INCLUI:

• Imunodeficência primária grave; Quimioterapia para câncer,

• Transplatados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

• Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4<200céls/mm3;

• Uso de corticoide em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias;

• Uso de drogas modificadoras da resposta imune;

• Pacientes em hemodiálise;

• Pacientes cm doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais

inflamatórias).

#Pracegover: a imagem em tons de verde que acompanha o texto é autoexplicativa e descreve exatamente o que está na matéria, acompanhada do telefone da Ouvidoria 0800 770 5350 e os logotipos da Prefeitura e da Secretaria de Saúde.