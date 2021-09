DOSE ADICIONAL começará a ser aplicada em idosos na próxima quarta-feira, dia 22

Itapeva dará início a aplicação de DOSE ADICIONAL para idosos com 85 anos ou mais, a partir da próxima quarta-feira, dia 22 de setembro. A imunização desta faixa etária acontecerá em TODAS as Unidades de Saúde do município, das 10h às 15h.

Para receber o imunizante, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19 com as duas doses, um comprovante de endereço e documento com foto constando CPF, além de ter tomado há pelo menos 6 meses a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente do imunizante recebido.

A imunização ocorrerá no horário previsto ou enquanto houver disponibilidade de doses.

As senhas começarão a ser entregues somente no horário informado.

Importante: Qualquer reação adversa após receber a vacina, procure a sua Unidade de Saúde para notificação do caso e avaliação médica se necessária.