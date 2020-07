Dos 175 itapevenses que testaram positivo para Coronavírus, 145 já estão curados

Somente dois destes estão internados no hospital.

Boletim nº 116 – sexta – dia 24 de julho

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 1.445 casos suspeitos do novo Coronavírus. Nesta sexta-feira, dia 24 de julho, o município tem 322 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

Ao todo, 175 pacientes testaram positivo. Destes, 145 já estão curados, 23 estão sendo monitorados em domicílio e 5 foram a óbito. Dois pacientes estão internados no hospital.

Dos notificados, já tiveram 29 altas clínicas por melhora dos sintomas e ainda estão sendo convocados para exames; e 932 tiveram exames negativos, totalizando 961 munícipes liberados. 293 suspeitos seguem sendo acompanhados em domicílio e aguardam resultado de exames. Dos óbitos registrados como suspeitos, 12 foram descartados por exames negativos. 4 internados suspeitos estão no hospital aguardando resultado de exames, eles têm 26, 70, 83 e 84 anos.

A Secretaria de Saúde também alerta a população, que não está realizando ligações para pacientes, solicitando dados pessoais, como RG e CPF, pois trata-se de um golpe aplicado no município. A Secretaria também reforça o uso obrigatório de máscaras em todos os espaços públicos, ruas e comércios, sendo que o não cumprimento pode resultar em multas.

O boletim epidemiológico é atualizado diariamente, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.

Em resposta ao ofício nº 876/2020 MNGS 2ª PJ de Itapeva PAA 160/20, em reunião extraordinária realizada no dia 24 de julho de 2020, às 15horas, o Comitê delibera em adotar as seguintes medidas, a fim de tentar diminuir a velocidade de contágio por COVID-19:

1 – Adquirir mais máscaras de proteção e intensificar a sua entrega, em parceria com a sociedade civil, em especial igrejas;

2 – Intensificar campanhas de conscientização, em especial rádio e outras mídias;

3 – A imprensa oficial do Município irá intensificar a divulgação de campanhas educativas em relação à pandemia;

4 – Intensificar a testagem dos munícipes;

5- A Secretaria Municipal de Educação realizará ação conjunta com a Guarda Civil Municipal a fim de realizarem intercâmbio de experiencias e técnicas para conscientização da população em relação à Covid-19.