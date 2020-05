Dos 17 casos positivos em Itapeva, 13 já tiveram altas clínicas

BOLETIM Nº 62 – 14/05/2020 – quinta-feira

1) Questão dos respiradores para enfrentamento da pandemia

Considerando as informações veiculadas, o Comitê delibera por disponibilizar ao Legislativo e ao Ministério Público as tratativas da Secretaria Municipal de Saúde para com a Santa Casa de Itapeva, bem como os planos de trabalho em análise. Tudo com o propósito de garantir a transparência na gestão desta crise sanitária, fornecer os números exatos de respiradores e evitar o pânico na população.

2) Dados diários

– Altas clínicas : 415 (237 altas por melhora e 178 casos negativos).

– Casos suspeitos : 84 (acompanhamento domiciliar) e 01 em tratamento hospitalar.

– Casos positivos : 17 (03 internados graves; 01 em isolamento domiciliar; 13 altas).

– Óbitos: 0.

– Óbitos descartados: 08.