Domingo tem projeto Lira na Praça

No próximo domingo (19), a Lira Itapevense volta a se apresentar na Praça Anchieta pelo projeto “Lira na Praça”. A primeira apresentação de 2020 está marcada para ter início às 10h30.

A Banda Lira Itapevense tem 57 anos de existência, e conta com 40 músicos na formação atual, de acordo com Marcel Villa, maestro da Lira Itapevense, para participar da mesma é necessário a disponibilidade de vagas dos específicos instrumentos e estar apto para executar o mesmo, a Escola Municipal Hugo Belezia tem feito a função de formação e preparação de músicos para a Lira contando com excelentes Professores de todos os instrumentos.

Marcel conta que o Lira na Praça deste domingo contará com uma apresentação diversificada com músicas para todos os gostos. A princípio estaremos apresentando as seguintes músicas: 1- Suite Nordestina; 2- Tico Tico no Fubá; 3 – Yesterday; 4 – Retalhos de Cetim; 5 – Carinhoso (Duda); 6 – Pop and Rock Legends (Eric Clapton); 7 – Dois Corações; 8 – Fascination; 9 – Michael Jackson.