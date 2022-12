Foi anunciado há poucos instantes o novo Bispo Diocesano de Itapeva, trata-se de Dom Eduardo Malaspina.

A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou nesta quarta-feira, 28 de dezembro, a decisão do Papa Francisco em nomear dom Eduardo Malaspina, atual bispo auxiliar de São Carlos, em São Paulo, para a diocese de Itapeva.

Dom Eduardo Malaspina nasceu em 12 de julho de 1967 em Tabatinga (SP), Depois de concluir o seminário menor (1982-1984) e a faculdade de Filosofia no Seminário Diocesano de São Carlos (1985-1987), fez Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1988-1991). É licenciado em Filosofia pelo Claretiano – Centro Universitário e fez Ciência da Comunicação Social, na Pontifícia Universidade Salesiana, em Roma. Concluiu Jornalismo na Universidade Sagrado Coração em Bauru (2001-2004) e Mestrado em Teologia Pastoral na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de 2009-2012.

O religioso ocupou os seguintes encargos: Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Jaú (1992); Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Américo Brasiliense (SP) de 1993 a 1999; Secretário Diocesano de Pastoral e Coordenador Diocesano de Pastoral da Diocese de São Carlos, de 2000 a 2008; Representante dos Presbíteros da Diocese em diversos Encontros Nacionais de Presbíteros (ENP). Também foi professor do Seminário do Propedêutico e do Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino (INFISTA) da Diocese. Foi membro do Conselho de Presbíteros e do Colégio de Consultores e Chanceler do Bispado de 2013 a 2017. Foi Pároco da Paróquia de São Nicolau de Flüe em São Carlos (SP) de 2001 a 2017.

Foi nomeado Bispo auxiliar de São Carlos, pelo Papa Francisco no dia 7 de março de 2018. A sua ordenação episcopal deu-se no dia 1 de maio de 2018, sendo o celebrante Dom Paulo Cezar Costa, na Catedral de São Carlos.

Em 12 de junho de 2019, durante a programação da 82ª Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizada em Itaici, Indaiatuba (SP), Dom Eduardo Malaspina – Bispo Auxiliar da Diocese de São Carlos foi eleito Bispo Presidente da Sub- Região Campinas.

Foi homenageado com o Título de Cidadão Araraquarense, conferido pela Casa de Leis, por indicação do vereador José Carlos Porsani (PSDB) em 31 de outubro de 2019. De forma provisória em 22 junho de 2020 foi nomeado administrador paroquial da Paróquia São Bento na cidade de Araraquara.

Com a posse de dom Paulo Cezar Costa na arquidiocese de Brasília (DF), o Colégio de Consultores da diocese de São Carlos, em reunião realizada dia 14 de dezembro, elegeu como administrador diocesano de São Carlos (SP), dom Eduardo Malaspina. O bispo fez o governo administrativo e pastoral da diocese até 18 de dezembro de 2021 quando tomou passo da Igreja particular de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias.

A diocese estava vacante desde junho de 2022 quando dom Arnaldo Carvalheiro Neto foi nomeado para a diocese de Jundiaí (SP).