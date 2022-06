A Solenidade de Corpus Christi sempre ocorre 60 dias após a Quinta-feira Santa, ou seja, após a Instituição da Eucaristia, neste ano em 16 de junho de 2022. A quinta-feira é o dia dedicado à Eucaristia, normalmente, nesses dias, as paróquias promovem adoração ao Santíssimo Sacramento e a benção do Santíssimo. Por isso, a solenidade de Corpus Christi é uma data móvel, ou seja, depende de quando ocorreu a Quinta-Feira Santa.

A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264.

Temos que celebrar com alegria a solenidade de Corpus Christi, pois ela é a razão da nossa fé, é a Festa do Corpo e Sangue de Cristo, aquilo que Ele nos deixou em memória na última ceia e o que recordamos em toda a Eucaristia. Na oração do terço, nos mistérios de quinta-feira, que são os luminosos, o quinto mistério recorda a instituição da Eucaristia. Ele se dá em alimento a nós, é o verdadeiro pão e a verdadeira bebida que nos sacia para a vida eterna.

Por isso, celebremos com alegria essa data, testemunhemos a nossa fé, participemos da missa e da procissão de Corpus Christi. Temos que aproveitar esses momentos para mostrar às pessoas a razão da nossa fé, em que cremos. Por ser um dia santo de guarda, devemos ir à missa de preceito e participar da procissão.

Sem a eucaristia, a Igreja não existiria e sem os sacerdotes não teríamos a eucaristia, por isso rezemos para que nunca faltem os sacerdotes para consagrarem a eucaristia para o povo de Deus e dessa forma a Igreja possa continuar a sua missão de testemunhar Jesus Cristo.

Texto: Cardeal Dom Orani Tempesta – CNBB (via comunicação Diocese de Itapeva).