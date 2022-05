Na manhã do sábado 14/05, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto presidiu a Celebração Eucarística em Ação de Graças aos seus 25 anos de Ordenação Presbiteral.

Participaram da Santa Missa o Arcebispo de Sorocaba, Dom Julio Endei Akaime, o bispo de Assis, Dom Argemiro, os bispos de Registro Dom Manoel e Dom Bertanha (emérito) e de Jundiaí, Dom Vicente. Participaram ainda o abade de Itaporanga Dom Bento, o diácono Izalino, dezenas de padres da diocese de Itapeva e de outras dioceses, religiosas, seminaristas, a Diretora da 16° Região Administrativa do Estado de SP, Cecé, o prefeito de Itapeva Dr. Mario e sua esposa Dra. Eliana, o vereador Júlio Ataíde, representando o presidente da Câmara Municipal, a Comandante do Batalhão da PM de Itapeva, Cel. Adriana Duch, familiares e amigos, além de centenas de fiéis, presencialmente ou a distância pelas redes da Diocese.

A liturgia foi da Festa de São Matias, mártir comemorado no dia 14/05. Antes do início da celebração, Pe. Reinaldo Canfundó realizou a ambientação preparando os presentes para a Santa Missa. Os cantos foram lindamente preparados e executados pelo Coral das Crianças da Catedral, sob regência da Salete. A 1a. leitura foi proclamada pelo sobrinho Thiago Carvalheiro, o Salmo cantado pelo candidato ao diaconato permanente Romulo Dias; a proclamação do Evangelho realizada pelo diácono Izalino e as orações dos fiéis pela amiga Alessandra Rossi. A homilia ficou a cargo do Pe. José Carlos Guabiraba, da diocese de Araçatuba.

Ao final da celebração Dom Arnaldo recebeu homenagens. Seu irmão mais novo Paulo, representando a família, recordou sua linda trajetória e as palavras de seu pai há 25 anos quando foi ordenado, emocionando a todos. Na sequência, Pe. Fernando Batista (Buri), representando o clero, homenageou Dom Arnaldo com citações poéticas lembrando seu legado e sua caminhada, falando da alegria do padre e bispos em servir, lema de seu episcopado. Por fim, as crianças do Coral cantaram uma linda canção e entregaram rosas, fazendo nos bispo e todos os presentes se emocionar mais uma vez.

