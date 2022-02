Em seu boletim desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva divulgou que duas pessoas faleceram na unidade, vítimas de Covid-19. Tratam-se de um homem de 70 anos, itapevense e uma mulher de 79, munícipe de Nova Campina. Nossos sentimentos às famílias.

Também foram informadas quatro altas hospitalares. Mesmo com os óbitos e com as altas, o hospital segue com 29 internados, sendo 7 suspeitos e 22 positivos. Deste total, 17 são itapevenses: cinco positivos na UTI, dois suspeitos na Enfermaria e 10 confirmados também na Enfermaria.

Para mais informações e/ou sugestões, o telefone da Ouvidoria da Santa Casa é o (15) 3521-9500, ramal 9516.