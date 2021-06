Nesta quinta-feira, dia 3, a Santa Casa de Itapeva informou mais cinco óbitos em sua unidade, sendo dois positivos e três suspeitos de Coronavírus, todos itapevenses.

Também foram divulgadas três altas, incluindo uma mulher de 76 anos, positiva para o vírus.

A UTI e a Enfermaria seguem 100% utilizadas com 40 pessoas internadas e mais 14 no Pronto Socorro aguardando vaga via CROSS.