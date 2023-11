Na madrugada de domingo (05), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em estabelecimento comercial no município de Capão Bonito.

Durante o deslocamento para o local, a equipe avistaram dois indivíduos transportando produtos roubados em caixas e sacolas. Ao tentarem abordá-los, um dos indivíduos tentou fugir, mas foi posteriormente alcançado e abordado pela equipe.

Em contato com a vítima, que prontamente reconheceu os indivíduos.

Diante do fatos, os homens foram presos e conduzidos ao Plantão Policial, permanecendo recolhidos à disposição da justiça.