Na madrugada deste domingo, dia 7, por volta das 03h40, uma equipe tática da Romu, em patrulhamento pela Avenida Cândido Rodrigues, se deparou com indivíduos assustados, que ao avistar viatura jogaram algo ao chão. Os guardas então fizeram a abordagem e na revista pessoal foram localizados com um deles 3 pinos contendo pó branco análogo a cocaína e R$ 60 em dinheiro, já com o outro estavam 5 frascos de lança perfume e R$ 10 em dinheiro. Foi feita uma varredura no local onde os mesmos haviam jogado, sendo localizados ao lado do primeiro sujeito vários frascos de lança perfume e ao lado do segundo vários pinos contendo pó branco análogo a cocaína. Indagados, o primeiro alegou que comprou cada frasco lança perfume por R$ 6 e venderia por R$ 10, o segundo indivíduo alegou que venderia cada pino por R$ 10.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos, sendo conduzidos os autores, entorpecentes e dinheiro ao plantão policial, onde a autoridade plantonista autuou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, ficando os presos à disposição da Justiça.