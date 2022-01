Doe sangue, doe vida!

O Banco de Sangue de Itapeva está precisando repor o seu estoque e para isso precisa de sua ajuda como doador!

Se você está apto para doar, compareça na Rua Mário Prandini, n° 935, no 1° andar. O doador deve ter estar em boas condições de saúde, bem alimentado, descansado e levar consigo seu documento com foto. Todos os tipos sanguíneos são necessários.

O horário de funcionamento do Banco de Sangue para coleta é de segunda a quinta-feira, das 07h às 14h.

Mais informações pelo telefone (15) 3522-0934 ou WhatsApp (14) 99125-3476. @bsiitapeva