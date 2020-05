Divisão de Vigilância Sanitária solicita autorização para velórios

A Divisão de Vigilância Sanitária de Itapeva solicitou ao Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise pelo novo Coronavírus a possibilidade de autorizar velórios para familiares, respeitando determinadas medidas de higiene e combate ao Covid-19. A solicitação ocorreu após reunião com representantes dos serviços funerários, da Santa Casa e de departamentos de Saúde do município.

De acordo com a documentação do Departamento, o objetivo é zelar pela dignidade humana diante do luto. Entretanto, algumas orientações deverão ser seguidas:

Para os casos não suspeitos de Covid-19, deverá adotar o controle do fluxo de pessoas no ambiente do velório, respeitando a distância de 2 metros entre os munícipes, além das cerimônias durarem no máximo 5 horas. Nos casos suspeitos ou confirmados de Coronavírus será autorizado o período de 1 (uma) hora somente para a família.

O processo de sepultamento para todos os casos (não suspeitos, suspeitos e confirmados) deverá acontecer com no máximo 10 pessoas, evitando aglomeração.

A equipe assistencial de saúde, nos casos suspeitos ou confirmados, deve proceder com os cuidados post morten, utilizando equipamentos de proteção individual e realizando a selagem para a assistência funerária responsável, não sendo permitido o acesso de familiares após este momento.

A rotina de liberação do corpo dos casos suspeitos ou confirmados deve ser realizada pelas funerárias seguindo seu protocolo interno, porém, de forma dinamizada e ágil.