Distribuição de cestas básicas vira alvo de Processo Administrativo

No final do ano passado nossa equipe de reportagem recebeu diversas denúncias de que cestas básicas da Prefeitura Municipal de Itapeva estariam sendo distribuídas de forma irregular.

De acordo com as informações levantadas junto aos denunciantes, servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estariam distribuindo cestas básicas à revelia.

A primeira informação extra oficial era de que a cestas distribuídas estariam prestes a vencer, e que foram dadas apenas a pessoas cadastradas no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

A versão, no entanto, é contestada e até mesmo fotos com data de validade das cestas foram divulgadas, mostrando que algumas das que foram distribuídas teriam ao menos seis meses para serem distribuídas.

Entramos em contato com a secretária de Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner, pedindo um posicionamento sobre o caso.

Resposta do Jurídico da Prefeitura: A prefeitura de Itapeva abriu inquérito para investigar o caso das cestas básicas. Porém, o trâmite está na fase inicial e ainda irá apurar os fatos.