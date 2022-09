Nesta terça-feira, dia 27, Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada por Investigadores da Delegacia de investigações Sobre Entorpecentes – D.I.S.E, os quais faziam uma investigação e se depararam com um veículo suspeito de estar transportando entorpecentes. O fato ocorreu próximo ao bairro Cidade Jardim, em Itapeva.

Sendo assim, os Policiais da DISE e da GCM realizaram a abordagem, no veículo estava somente seu condutor, o qual confessou que transportava naquele momento 9 (nove) quilos de maconha, confessando ainda que havia uma residência com mais entorpecentes, onde foram localizados mais entorpecentes (maconha, cocaína e crack) 3 armas de fogo (revólveres), munições, balanças de precisão e apetrechos para embalar as drogas, entre outros objetos.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão, sendo conduzido ao Plantão policial juntamente com todo material encontrado. A ocorrência foi apresentada ao Delegado de Polícia, o qual ratificou a voz de prisão, apreendendo todo material, inclusive o veículo utilizado para transportar a droga, ficando o autuado preso e à disposição da Justiça.

🔒1 homem preso

🔒Apreensões:

✅ 9 (nove) quilos de maconha

✅7 porções média de Maconha

✅2397 ependorffs de cocaína

✅646 pedras pequenas de Crack

✅5 pedras grandes de crack

✅5 balanças de precisão

✅3 revólveres (calibres 38 e 32)

✅87 munições calibres 38 e 9mm

✅2 mochilas térmicas de entrega

✅1 monitor de computador

✅1 Notebook

✅1 Telefone Celular

✅1 Veículo Palio Adventure

✅1 Cartões Bancário

✅ Diversos apetrechos para embalar drogas.