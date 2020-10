DISE prende casal com drogas e cerca de R$10 mil em dinheiro na Vila Dom Bosco

Na manhã desta quarta-feira (28), a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE de Itapeva prendeu um casal por tráfico de entorpecentes.

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, após investigações apontarem a possibilidade de moradores de uma residência na Vila Dom Bosco estarem envolvidos com o tráfico de entorpecentes, a Justiça concedeu um mandado de Busca e Apreensão a Polícia Civil.

De posse do mandado os policiais revistaram a residência e encontraram várias porções de crack e maconha, além de aproximadamente R$ 10 mil em dinheiro.

Diante da situação o casal que estava na casa acabou sendo preso e encaminhado ao Plantão Policial onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.