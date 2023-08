Na manhã desta sexta-feira (11) o Canil da GCM prestou apoio à Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes-DISE, para cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em residência localizada na Morada do Bosque.

Os Policiais localizaram na Residência, duas porções de ervas esverdeadas semelhantes a substância entorpecente maconha e uma planta com características da mesma substância. Na residência havia um casal que foi conduzido ao Plantão Polícia onde foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência de posse de entorpecentes. A substância foi apreendida e o casal foi liberado.

Outro ponto visitado pelos Policiais da GCM juntamente com Policiais da DISE foi no Parque São Jorge, onde uma motocicleta foi apreendida.