Dise e GCM apreendem drogas no Jardim Guanabara

Hoje (10) policiais da DISE investigavam a possibilidade de tráfico de drogas no Jardim Guanabara na cidade Itapeva quando surpreenderam um suspeito saindo de um matagal.

Ao ser revistado, foi encontrado com este 3 porções de maconha, aproximadamente 25 gramas cada.

Os investigadores solicitaram o apoio da Guarda Civil Municipal para que efetuassem buscas com o cão farejador na trilha de onde saiu o suspeito.

A cachorra Zara acabou por localizar 14 porções de maconha e 6 papelotes de cocaína. As drogas achadas eram embaladas de forma semelhante as encontradas com o indivíduo que foi preso em flagrante por tráfico de drogas.