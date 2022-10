Na manhã de sexta-feira (14), policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE de Itapeva prenderam um indivíduo com mais de 300 porções de drogas em uma residência na Vila Mariana.

De acordo com os policiais, houve uma informação de que em uma casa já conhecida pelar mercância de drogas, estava ocorrendo mais uma vez o tráfico de entorpecentes.

A equipe de inteligência da polícia se deslocou disfarçada para o local e confirmou a presença de um indivíduo e de drogas na residência.

Com o apoio da Guarda Municipal de Itapeva os policiais conseguiram deter o indivíduo e apreender as drogas. Os policiais informaram que já é a quinta ocorrência da mesma natureza registrada no local em dois anos.

No local foram apreendidos

18 tabletes médios de maconha ;

23 porções pequenas de maconha;

329 pinos com cocaína;

15 porções de crack

135,00 reais em dinheiro.