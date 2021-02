Dise apreende drogas e um pé de maconha

Investigações da DISE de Itapeva/SP renderam Ordens Judiciais para revistarem duas casas nesta cidade, uma na Vila Santa Maria e outra na Vila Mariana.

Na manhã desta quarta-feira (24), com apoio de Policiais Civis da DIG e de Guardas Municipais com a cachorra farejadora Zara, as duas casas citadas foram revistadas resultando em apreensões de drogas em ambas e prisão em flagrante de dois indivíduos, um em cada casa.

O indivíduo da casa da Vila Mariana empreendeu fuga quando percebeu que os Policiais estavam adentrando, o mesmo correu por diversos telhados no local e escondeu-se num casa onde foi capturado. O rapaz da Vila Mariana já havia sido preso antes por tráfico de drogas e posto em liberdade na audiência de custódia, tem 20 anos de idade. O indivíduo da Vila Santa Maria já havia sido preso antes também por tráfico de drogas, tem 42 anos.

Foram apreendidas diversas porções de drogas nos dois endereços e um pé de maconha de cerca de dois metros na casa da Vila Santa Maria.