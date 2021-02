DISE apreende drogas e prende sujeitos em flagrante em grande operação

A cerca de seis meses Policiais Civis de DISE de Itapeva/SP deram início a uma investigação que visava apurar o envolvimento com o Tráfico de Drogas e facção criminosa de um indivíduo da cidade de Itararé/SP. No decorrer da investigação três prisões em flagrante por Tráfico de Drogas foram efetuadas, já noticiadas. Por força dessa investigação 12 Mandados de Busca fora expeditos para revista domiciliares e 12 indivíduos tiveram suas Prisões Preventivas decretadas pela Justiça de Itararé/SP, quatro desses indivíduos já estão presos.

De posse dessas Ordens Judiciais, Policiais da DISE, com apoio de Policiais Civis de diversas Unidades, na data de ontem (01/02/2021) deram indicio à Operação para a captura dos investigados com Mandado de Prisão e revistas em suas casas. A Operação de ontem deu-se na cidade de Sorocaba/SP onde foram revistadas 04 residências, 02 investigados foram capturados e um deles preso em flagrante também devido as drogas encontradas em sua casa, no total 1.175 pequenas porções de crack, cocaína e maconha prontas a venda.

Dando continuidade a essa Operação, na manhã de hoje, Policiais Civis da DISE com o apoio de Policiais Civis de diversas Unidades da região, Guardas Municipais da cidade de Itararé/SP e Policiais Militares de diversas cidades, revistaram 08 imóveis nas cidades de Itararé/SP, Itaberá/SP, Riversul/SP e Itaporanga/SP e também capturaram hoje mais 04 investigados com Mandado de Prisão, sendo certo que dois deles também foram presos em flagrante devido a boa quantia de drogas em suas casas, aproximadamente 900 gramas de maconha e 1.900 gramas de cocaína.

Os presos serão processados por tráfico drogas, associação ao tráfico de drogas e alguns deles por organização criminosa devido ao envolvimento com a facção criminosa PCC.