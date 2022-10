Um desentendimento entre dois homens acabou em morte na Vila Santa Maria em Itapeva.

Testemunhas contaram que autor e vítima discutiram pela Rua Tobias Roque de Carvalho. Segundo o boletim de ocorrência, o homicídio ocorreu no começo da tarde, após a vítima, Gilson Leite de Andrade, de 34 anos, se envolver em uma discussão com um homem, de 40 anos.

Durante a discussão os homens acabaram entrando em luta corporal, durante a briga, a Gilson foi atingido com seis golpes de faca. O SAMU foi acionado, mas chegando ao local constatou que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para fazer a perícia do local do crime. O homem apontado como o autor do homicídio foi levado para o Plantão Policial, onde teve a prisão preventiva decretada.