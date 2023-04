Na noite desta quinta-feira (13), a Câmara Municipal de Itapeva por pouco não foi palco de uma das cenas mais lamentáveis de sua história.

Ao ser abordado o tema sobre lotes sociais para a população, parte dos vereadores criticaram efusivamente o prefeito Mário Tassinari, enquanto os poucos vereadores que usaram a Tribuna do Povo para defender o prefeito acabaram sendo vaiados pelo público que compareceu em grande número no plenário.

Marinho Nishiyama foi um dos vereadores que usou a Tribuna para criticar a gestão do prefeito, porém iniciou sua fala rebatendo o vereador Robson Leite que, para defender o prefeito, disse que os vereadores de oposição estariam fazendo campanha antecipada e que a questão dos lotes não é igual pastel para jogar na banha e já tirar pronto. Marinho lembrou que a gestão já tem quase três anos e meio e até hoje não saiu nem uma casa popular ou um lote. “Vem falar que os vereadores que falam a verdade estão fazendo campanha antecipada, no final de 2018 o prefeito anterior (Cavani), distribuiu mais de seis mil e quinhentas senhas para lote popular, mas não tinha lote, os vereadores Ronaldo e Débora pediram para que isso não se repetisse, e o vereador vem aqui falar em campanha antecipada, estamos pedindo para que o atual prefeito não engane a população como o anterior”, desabafou Marinho.

Visivelmente indignado, Marinho ainda continuou sua fala apontando que o culpado pela falta de lote seria o prefeito Tassinari. “Enquanto presidente da Comissão de Legislação aqui nesta Casa de Leis, já foram aprovados três projetos de habitação e moradia popular, um deles estabeleceu os critérios para contemplação, outro criou o Conselho de Habitação e outro criou o Fundo Municipal de Habitação, hoje se vocês não tem lote é porque o prefeito Tassinari não quer e por fim espero profundamente que o prefeito Mário Tassinari tenha mudado seu posicionamento, porque quando ele tomou posse, em conversa de loteamento para a população ele disse que era contra e se for mentira eu quero que qualquer vereador aqui me desminta, ainda disse que era contra porque se a pessoa não tem dinheiro para comprar um lote, não teria para construir”.

Depois de sua fala, Marinho voltou para seu lugar próximo de onde o prefeito Mário se encontrava e enquanto o presidente da Câmara, Roberto Comeron falava, começou uma discussão entre o prefeito Mário e o vereador Marinho, que acabou ficando mais quente após Marinho falar algo para Tassinari que o deixou exaltado e precisando de intervenção de outros vereadores, o que culminou em cenas curiosas como a vereadora Débora Marcondes saindo do plenário ao ver o clima tenso, o vereador Preto do Bairro de Cima quase caindo ao correr para separar os protagonistas da discussão e o vereador Ronaldo Coquinho desesperado chamando a Guarda Municipal para ajudar na segurança, enquanto Roberto Comeron abortava sua fala para tentar entender toda a confusão instalada, já a vereadora Áurea pedia para o vereador Marinho se retirar do plenário para evitar mais atrito.

Com os ânimos mais calmos, foi a vez do prefeito utilizar a palavra e disse que era a favor de moradias a custo zero e que só não consegue por conta de alguns vereadores que travam os projetos que são encaminhados a Câmara. “Eu sou a favor de cinco mil moradias a custo zero para vocês, só que para isso nós precisamos das aprovações aqui na Câmara, de recursos, coisa que não acontece por conta de bravatas aqui, de vereadores demagogos, se não tiver recursos aprovados nesta Casa, não tem dinheiro, então esses vereadores que estão usando de demagogia aqui, deveriam se retratar e falar dos projetos que não estão aprovando para o desenvolvimento da cidade, como a moradia popular que depende dessa aprovação”, finalizou.

N.R: Em contato com a nossa redação, o vereador Marinho informou que após o seu discurso, ao retornar para o seu lugar se dirigiu para falar com a vereadora Débora Marcondes e ao passar pelo Prefeito, ele estendeu a mão e o Vereador Marinho diz que pegou na mão dele achando que tratava-se de um cumprimento, mas nesse momento o Prefeito teria começado a proferir palavras de baixo calão contra o Vereador, o qual teria respondido: “eu só disse a verdade Prefeito”! E seguiu em direção a Vereadora Débora Marcondes. Porém, neste momento ambos teriam visto o Dr. Mário a continuar com os xingamentos, quando Marinho estava retornando para o seu assento, teve que passar pelo Prefeito, momento em que o chefe do Executivo continuou com os insultos e partiu para cima do Vereador para agredi-lo, mas foi impedido por outros Vereadores e pela Guarda Municipal. Segundo Marinho, o vereador Júlio estava entre eles neste período e presenciou todo o acontecido.