Discurso do Secretário da Saúde de SP com esclarecimentos sobre o Coronavírus

Representantes dos 645 municípios do estado de São Paulo se reuniram com o governo paulista nesta quinta-feira (5/3), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

No início do encontro, o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, fez um discurso, no qual esclareceu o que é o Coronavírus (COVID-19), quais são seus riscos e o que a secretaria está fazendo para proteger a população de seu avanço.

