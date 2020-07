Diretora Regional da Saúde realiza visita técnica a Itapeva

Na sexta-feira (03), o prefeito de Itapeva e a secretária municipal da Saúde receberam a visita da diretora do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba (DRS-16), Kely Cristiane Schettini.

A visita teve como objetivo verificar o funcionamento dos cinco novos respiradores, que o município foi contemplado pelo Governo Estadual no último mês, os quais têm ajudado a evitar qualquer colapso assistencial devido à Covid-19.

“O motivo da visita do Governo do Estado aqui foi técnica para os respiradores que foram enviados e estão em operação na Santa Casa de Itapeva para a região de Saúde como um todo”, contou a diretora.

Durante a conversa com a autoridade de Saúde, tanto o chefe do Executivo, como a secretária da Saúde, solicitaram a ampliação dos equipamentos e entregaram algumas demandas de melhorias ao setor, que segundo a diretora, em breve serão atendidas.

“Podemos aumentar a capacidade, tanto em número de respiradores para a unidade de urgência e pronto atendimento que existe, assim como a possibilidade de atender aos pleitos de melhorias a mais para a região”, comentou Kely.

Para o chefe do Poder Executivo, este contato com a diretora da DRS foi de suma importância e mais respiradores para o município são essenciais para garantir tratamento de pacientes graves da Covid-19 e ajudarão a “dar fôlego” ao atendimento de UTI no Sistema de Saúde. Segundo ele, foi garantido três novos respiradores para a UPA.

A secretária de Saúde agradeceu a visita da diretora e ao atendimento de sua solicitação quanto aos respiradores. “Esses novos respiradores foram um ganho muito grande para o município e para o nosso Sistema de Saúde, só temos que agradecer ao Governo do Estado e à DRS, que nos ajudou a conquistar este benefício para a população. Hoje temos 12 pacientes internados, entre suspeitos e positivos. Estamos com 15 leitos de UTI e 14 de enfermaria. Mas não podemos trabalhar com a ideia de tranquilidade em uma pandemia e estamos fazendo o possível para manter uma situação favorável e conseguir atender a todos os pacientes que precisarem”, disse a secretária.

A DRS-16, com sede em Sorocaba é subordinada à Secretaria de Estado da Saúde e reúne outros 47 municípios. As DRS determinam capacidade de atendimento, transferências de pacientes e remanejamento de vagas de enfermaria e UTIs nos municípios.